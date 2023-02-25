В ДТП с двумя автобусами погибли не менее 13 человек в Пакистане

ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 13 человек погибли, несколько пострадали в субботу в результате аварии с участием двух автобусов в пакистанской провинции Пенджаб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило агентство Xinhua со ссылкой на полицию, инцидент произошел на междугородной магистрали M-5 в округе Рахим-Яр-Хан. Автобус перевернулся из-за лопнувшей покрышки, после чего в него врезались другой автобус и внедорожник. Пострадавшие доставлены в больницу, часть из них в критическом состоянии.