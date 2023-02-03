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    В доме Джо Байдена не нашли новых секретных документов

    3 Февраля 2023, 04:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представители Министерства юстиции не обнаружили документов с грифом секретности при обыске пляжного дома президента США Джо Байдена в Рехоботе, штате Делавэр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Голос Америки».

    Обыск состоялся в среду и длился 3,5 часа, однако некоторые материалы были изъяты для дальнейшего изучения, заявил в среду юрист президента. Утренний обыск, проведенный агентами ФБР, по-видимому, проходил в рамках расследования действий Джо Байдена в отношении секретных документов.

    Материалы с грифом секретности ранее были найдены в его доме в Уилмингтоне и в офисе аналитического центра в Вашингтоне, в котором Джо Байден работал в период между своей службой в качестве вице-президента при президенте Бараке Обаме и приходом в Белый дом в январе 2021 года.

    Обнаружение секретных документов превратилось в проблему для Джо Байдена, который, как ожидается, объявит о начале предвыборной кампании в ближайшие недели или месяцы. Это лишило президента и его коллег-демократов политического оружия, которое они могли использовать против Дональда Трампа, у которого также были обнаружены секретные документы в его доме во Флориде.

    Национальные архивы США попросили всех бывших президентов и вице-президентов страны просмотреть их личные архивы на наличие секретных документов или других президентских материалов, которые должны были быть переданы на хранение после их ухода из Белого дома. Сознательное или преднамеренное уничтожение или хранение секретных материалов является незаконным, хотя ни одному действующему или бывшему президенту или вице-президенту не было предъявлено обвинение в подобном правонарушении.

    Фото: Reuters

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

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