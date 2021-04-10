В деле предоставления пастбищ населению очень много бюрократии – Ахылбек Куришбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Члены Комиссии по земельной реформе предложили Правительству усовершенствовать законодательство в части аренды пастбищ и сенокосов из лесных массивов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Второй вопрос – перевод сельскохозяйственных угодий, не используемых для лесного хозяйства на землях лесного фонда, в категорию земель сельскохозяйственного назначения и расширение возможности предоставления в аренду этих земель для выпаса скота местным населением. Против сокращения земель лесного фонда выступили члены группы. Ведь доля лесных угодий в Казахстане составляет всего 5%. Наоборот, мы должны сохранить наши леса и увеличить их размеры», - сказал руководитель рабочей группы по экономическим вопросам Ахылбек Куришбаев.

По его словам, во время заседаний рабочей группы эксперты убедились в том, что существует большое препятствие для эффективного использования пастбищ в лесном фонде местным населением для выпаса скота.

«Например, площадь лесных фондов и особо охраняемых территорий в Казахстане составляет около 41 млн га. Из них около 10 млн га отведенных под специальные пастбища. Это большая возможность. Но, к сожалению, бюрократии в вопросах аренды пастбищ местному населению очень много. Со стороны государственных органов и местной администрации эти услуги не контролируются на должном уровне. Наше предложение – совершенствование законодательства в части предоставления в аренду пастбищ и сенокосов из лесных угодий Правительством Республики Казахстан для удовлетворения потребностей населения в пастбищных угодьях. Многие в рабочей группе поддержали этот вопрос», - отметил сенатор.

Напомним, на этой неделе Мажилис одобрил законопроект, предусматривающий постоянный запрет на передачу земли иностранцам.