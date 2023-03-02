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      Акмолинская область

    В четырех областях Казахстана закрыли дороги для транспорта

    2 Марта 2023, 20:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В четырех областях Казахстана из-за плохой погоды ограничили движение для транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

    По состоянию на 19:05 в четырех областях Казахстана из-за ухудшения погодных условий введено временное ограничение движения на 5 участках автодорог республиканского значения.

    Ограничения ввели на участках:

    1. Абайская область – 1 участок:

    - «Алматы - Усть-Каменогорск» км 971-1013, участок села Калбатау - граница ВКО, для всех видов автотранспорта.

    2. Акмолинская область – 2 участка:

    - «Щучинск - Зеренда» км 0-77, участок Щучинск – село Зеренда, для всех видов автотранспорта;

    - «Екатеринбург - Алматы» км 1003-1231 участок Атбасар – поселок Кажимукан, для всех видов автотранспорта.

    3. Восточно-Казахстанская область – 1 участок:

    - «Алматы - Усть-Каменогорск» км 1013-1068, участок границы Абайской области – поворот на поселок Касым Кайсенова, для всех видов автотранспорта.

    4. Карагандинская область – 1 участок:

    - «Екатеринбург - Алматы» км 1505-1854, участок поселка Жумабек - Балхаш, для грузового и общественного автотранспорта.

    Ранее сообщалось, что в Астане и 16 областях страны ожидаются снег, туман, гололед и метель.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Акмолинская область Восточно-Казахстанская область Карагандинская область Транспорт Регионы Дороги Абайская область
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