Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    В честь народного артиста Рустембека Омарова в павлодарском музколледже открыли кабинет

    21 Сентября 2021, 14:51

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В павлодарском музколледже открыли кабинет творческого наследия народного артиста КазССР Рустембека Омарова. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Цель проекта - широкая популяризация культурного и духовного наследия, обеспечение сохранности исторических данных и эффективного использования музыкальных произведений народного артиста КазССР Рустембека Омарова», - рассказали в павлодарском музыкальном колледже.

    Реализуя госпрограмму модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру» для того, чтобы помочь всестороннему развитию студентов, возродить духовность, сохраняя национальную идентичность и популяризовать культ знания, открытость сознания молодых людей, в этом учебном заведении открыли кабинет творческого наследия Народного артиста Казахской ССР Рустембека Бейсеновича Омарова.

    В колледже отремонтировали групповой кабинет, оснастили и оформили его в стиле этно фьюжн. По мнению инициаторов проекта, новый кабинет несёт в себе историческое, творческое наследие жизнедеятельности земляка, талантливого домбриста и виртуоза Рустембека Омарова. «Мы надеемся, что проект в рамках реализации государственной программы «Рухани жаңғыру» зажжёт интерес к творческому наследию и искусству Прииртышья и проложит путь для многих значимых культурных событий Павлодарской области», - отметили в учебном заведении.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Образование Культура История Казахстана Рухани жаңғыру
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дни культуры Казахстана проходят в Узбекистане
    Около 400 тыс. туристов посетили места отдыха Карагандинской области в прошлом году
    Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    Найдено ли неизвестное стихотворение Жусупбека Аймауытова – выясняют ученые
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    3 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане