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    В честь 100-летия Розы Баглановой в столице состоится концерт «Арнау»

    2 Марта 2022, 14:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Ах, Самара – городок», «Әдемі-ау», «Бәрінен де сен сұлу», «Сәулем-ай», «Іңкәрім-ай», «Ақтамақ»... Эти знаменитые песни в исполнении Народной артистки Розы Баглановой стали по-настоящему народными. На концерте «Арнау» зрители смогут послушать эти любимые хиты в новом, оригинальном формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГКП ГКО «Казахконцерт» имени Р. Баглановой.

    Новый концерт «Арнау», посвященный 100-летнему юбилею Народной артистки Розы Баглановой, представит группа «Saz&soul».

    «Saz&soul» - это новое «дыхание» казахстанской музыки. Они создают уникальную музыку на основе национальных мотивов, народных песен и популярных композиций. Группа выступает под художественным руководством композитора, мультиинструменталиста Адильжана Толыкпаева.

    Вместе с «Saz&soul» на сцене выступят исполнители Гүлсім Мырзабекова, Гүлнар Кошенова, Салтанат Меңдіғалиева, Алибек Альмадиев, Айна Калмағанбетова.

    Концерт состоится 3 марта в 19:00 часов в Центральном концертном зале «Қазақстан» (Мәңгілік ел, 10/1).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Культура Юбилей
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