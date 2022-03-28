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    В чем сложность законодательного взыскания сумм с должников, объяснили в Минюсте

    28 Марта 2022, 10:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О проблемах в вопросах взыскания сумм с должников рассказал министр юстиции РК Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Процесс принудительного исполнения, как завершающий этап отправления правосудия, должен быть эффективным, скорым и справедливым. Но к сожалению, не всегда взыскатели могут добиться своевременного и полного взыскания присужденных им сумм»,- сказал Канат Мусин на Правительственном часе в Мажилисе.

    По его словам, в 2021 году в производстве судебных исполнителей находилось почти 7 млн. (6,7) исполнительных листов и других документов на сумму 9,3 трлн. тенге.

    Между тем, реальное взыскание в полном объеме осуществлено лишь по 2,3 млн. исполнительным документам на сумму 300 млрд тенге.

    «Основные причины - это несовершенство законодательства, а также неплатежеспособность должников. Только в прошлом году по причине невозможности взыскания ввиду отсутствия у должника доходов или имущества взыскателям были возвращены 608 тысяч исполнительных документов на сумму 2,4 трлн тенге», - заключил глава Минюста.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Минюст
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