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    В чем подозревают Нуржана Альтаева -  комментарий Антикора

    8 Июня 2023, 09:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба прокомментировала задержание бывшего мажилисмена Нуржана Альтаева, передает МИА «Казинформ».

    «7 июня т.г. Антикоррупционной службой по результатам комплекса негласных мероприятий задержан экс-вице-министр Альтаев Н.Б. по подозрению в совершении особо тяжкого коррупционного преступления. Альтаев Н.Б. подозревается в том, что будучи вице-министром труда и социальной защиты, а в последующем депутатом Мажилиса Парламента РК на системной основе получал взятки в особо крупном размере от председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Мырзахметова А.И. Занимая ответственные государственные должности в период 2018-2020 годы, он действуя в интересах Мырзахметова А.И., способствовал в получении его организацией государственных заказов и оказывал общее покровительство», - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.

    По данным ведомства, Н. Альтаев водворен в изолятор временного содержания департамента полиции Астаны. Расследование продолжается.

    Согласно требованиям статьи 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    7 июня стало известно, что сотрудники Антикоррупционной службы задержали экс-мажилисмена Нуржана Альтаева.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Коррупция Борьба с коррупцией
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