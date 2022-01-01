В Челябинской области создадут туристическую тропу к месту падения метеорита

ЧЕЛЯБИНСК. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Туристическую экотропу «По следам метеорита» и ряд других экотроп в нацпарках и на популярных направлениях создадут в Челябинской области в 2022 году. Об этом ТАСС сообщили в министерстве экономического развития региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«В Челябинской области в 2022 году на территории памятника природы «Чебаркульский бор» будет открыта экологическая тропа «По следам метеорита». Это направление пользуется повышенным вниманием туристов, ведь само событие является знаковым для нашего региона - метеорит известен далеко за пределами Южного Урала и даже России. Создание туристического объекта поручено областному государственному учреждению «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», поэтому есть уверенность в том, что все экологические требования будут соблюдены», - рассказали в ведомстве.

По тропе длиной три км туристы смогут совершить прогулку к месту падения одного из наиболее крупных фрагментов метеорита - озеру Чебаркуль. Тропа пройдет по территории бора, где будут оборудованы специальный настил, информационные аншлаги, указатели, места для фотографирования и другие объекты инфраструктуры.

Челябинский метеорит вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года около 07:10 мск, вызвав сильный взрыв на высоте 30-50 км и падение многочисленных фрагментов на большой территории в Челябинской области. Взрыв наблюдали сотни тысяч человек на Урале и в северном Казахстане. Наиболее крупные фрагменты метеорита упали в окрестностях озера Чебаркуль, в 78 км западнее Челябинска. Взрывной волной выбило стекла в сотнях тысяч домов Челябинска и окрестных населенных пунктов.



