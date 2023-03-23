Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    В Брюсселе состоится очередной саммит стран-членов Европейского союза

    23 Марта 2023, 02:45

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Заседание Европейского совета – высшего политического органа Европейского союза, состоящего из глав государств и правительств, состоится 23-24 марта в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Встреча начнется в четверг с рабочего обеда лидеров 27 стран-членов Евросоюза с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем.

    Во время заседания Европейского совета лидеры ЕС сосредоточат свое внимание на вопросах: ситуации в Украине; конкурентоспособности; единого рынка, экономики, энергии и других вопросах, включая миграцию и внешние связи.

    Лидеры также проведут обмен мнениями с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой. Кроме того, к участникам саммита присоединятся президенты Европейского центрального банка Кристин Лагард и и Еврогруппы Пасхал Донохью.

    По окончании встречи президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен проведут совместную пресс-конференцию.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз Европа Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Учитель пропал без вести после нападения акулы на побережье Австралии
    26 человек погибли в результате столкновения тягача и фургона в Мексике
    Оппозиционная партия сенсационно победила на парламентских выборах в Таиланде
    Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров