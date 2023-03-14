Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    В Брюсселе прошло заседание подкомитета по сотрудничеству между РК и ЕС в области энергетики и транспорта

    14 Марта 2023, 09:15

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Брюсселе в здании Европейской комиссии состоялось 6-ое заседание Подкомитета «Республика Казахстан – Европейский союз» по вопросам энергетики, транспорта, окружающей среды и изменению климата, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В составе казахстанской делегации прибыли представители министерств энергетики, экологии и природных ресурсов, иностранных дел, индустрии и инфраструктурного развития. С европейской стороны на переговорах присутствовали представители Европейской комиссии и Европейской службы внешних действий.

    Директор Департамента международного сотрудничества Министерства энергетики РК Талгат Карашев, сопредседатель данного заседания, отметил его важность для укрепления двустороннего сотрудничества Казахстана и ЕС.

    «Сегодня мы проинформировали европейских партнеров о реформах в сфере энергетики, защиты окружающей среды и глобального климата. В частности, с нашей стороны было обозначено, что в 2022 году доля ВИЭ в выработке электроэнергии в нашей стране достигла 4,5%. До 2030 году планируется достичь этого показателя до 15 процентов. В то же время применение возобновляемых источников энергии требует новых дорогостоящих технологий, что связано с глобальным спросом на ВИЭ в мире. Данная ситуация находит понимание у наших партнеров», - рассказал казахстанским СМИ Т.Карашев.

    Стороны также обсудили пути дальнейшего укрепления партнёрства между Казахстаном и Европейским союзом в рамках глобального энергетического диалога. Состоялся полезный обмен мнениями по вопросам развития «зелёной энергетики», охраны окружающей среды, расширения транспортных связей и соответствующей инфраструктуры.

    В завершении заседания стороны наметили дальнейшие шаги совместной деятельности, а также согласовали проект Протокола по его итогам. Ожидается, что следующее заседание подкомитета состоится в Астане.

    В свою очередь глава европейской делегации на переговорах - заместитель управления по Центральной Азии Европейской службы внешних действий Андреа Росси - отметил, что было важно «вживую» провести заседание подкомитета после длительного периода пандемии.

    «В ЕС придают высокое значение вопросам «зеленого перехода». Кроме того, в прошлом году был подписан меморандум между двумя сторонами о критических сырьевых материалах. Эти и другие вопросы, которые имеют актуальное значение для ЕС, РК, мы обсуждаем с казахстанскими коллегами» - сказал А.Росси.

    Кроме того, в Брюсселе обсуждены перспективы Транскаспийского международного транспортного маршрута.

    На сегодняшний день «Средний коридор», проходящий через морские порты Актау и Курык является основным альтернативными маршрутом для транспортировки казахстанского экспорта и транзитных грузов.

    Текущая пропускная способность маршрута ТМТМ составляет 6 млн тонн в год. В рамках ТМТМ отмечается рост в 2 раза по перевалке грузов через морские порты Актау и Курык, так за 2022 год перевалено порядка 1 673 тысяч тонн (2021 г. – 840 тысяч тонн).

    Номенклатура грузов - цветные металлы, химическая продукция, томатная паста, ферросилиций, чечевица, ТНП и т.д.

    В целях развития ТМТМ Республикой Казахстан проводятся мероприятия по улучшению инфраструктуры и терминальных мощностей, расширению портовых мощностей, увеличению подвижного состава, снятию административных барьеров и созданию благоприятных условий для перевозчиков, которые позволят к 2025 году увеличить пропускную способность ТМТМ до 10 млн тонн в год, в том числе до 300 тысяч ДФЭ.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Правительство РК Энергетика Экология Евросоюз Европа Зеленая энергетика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Инфляция снизилась в еврозоне
    Каким отраслям отдадут приоритет при изменении системы налоговых льгот в РК
    Азия остается драйвером роста - глава Международного валютного фонда
    Вопросы предпринимательства в горно-металлургическом комплексе рассмотрели в Правительстве
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров