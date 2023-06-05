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    В Больнице Медицинского центра УДП РК пройдет День открытых дверей

    5 Июня 2023, 17:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 10 июня в Больнице Медицинского центра УДП РК пройдет День открытых дверей. Квалифицированные врачи клиники проведут бесплатные консультации для населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу УДП РК.

    С 10 до 13 часов граждан будут принимать оториноларинголог Алия Дарбекова, хирург Антон Ли, травматолог-ортопед Мухитдин Джума-Ахунов, заведующий урологическим отделением Бахтияр Касымов, кардиохирург Ерлан Денеев, нейрохирург Абубакир Зулпыкаров, сосудистый хирург Абылай Сейиткалиев, акушер-гинеколог Сабира Рахымова, врач-аритмолог Шалкар Смагулов, заведующая пульмонологическим отделением Наталья Утешева, ревматолог Эльмира Турдышева, заведующая терапевтическим отделением, терапевт, нефролог Айжан Сарсенбаева.

    Врачи БМЦ ждут посетителей по адресу: пр. Мангилик ел, д. 80, блок F, 2 этаж. Граждане должны иметь при себе удостоверение личности, результаты анализов, снимки УЗИ/МРТ и справку, выданную при выписке из стационара.

    Следует отметить, что с начала года в разных регионах страны проходят Дни Медцентра УДП РК. За 5 месяцев делегация квалифицированных врачей и других специалистов посетила Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую, Акмолинскую, Атыраускую области и город Шымкент, оказала безвозмездную помощь населению, обменялась опытом с коллегами в регионах.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Здравоохранение УДП Медицина
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