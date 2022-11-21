В ближайшие пять лет фининституты составят серьезную конкуренцию для энергокомпаний - эксперт

СОЧИ. КАЗИНФОРМ – Свое видение о влиянии инвестиционных фондов на мировой урановый рынок озвучил главный директор по коммерции АО «НАК «Казатомпром» Аскар Батырбаев, выступая на международном форуме «АТОМЭКСПО-2022» в Сочи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Последние пять лет все больше и больше внимания со стороны инвестиционных фондов мы видим. Но вот выход Sprottа (инвестфонд – прим.) в прошлом году на урановый рынок - все это мы ощутили, все увидели, как может меняться цена на уран, когда финансовый институт с достаточно большим капиталом выходит и приобретает материал со спотового рынка. Это еще одно подтверждение наших слов о том, что спотовый рынок никогда не может являться гарантией долгосрочных поставок», - сказал Аскар Батырбаев.

Вместе с тем эксперт отметил, что при этом интерес со стороны финансовых институтов растет.

«С учетом того, что Sprott смог покупать на 500 и 600 тыс. фунтов и очень сильно менять цену, я думаю, что все убедились, насколько узок спотовый рынок и насколько нестабильны поставки даже посредников и трейдеров на этот рынок. Но при этом интерес растет со стороны финансовых институтов, этот спрос, как мы называем его, дополнительный, никак не учитывается в глобальном фундаментальном балансе спроса и предложения. Однако, с учетом большого интереса и все еще трансформации нашего фундаментального рынка, я думаю, что финансовые институты будут все более активно участвовать, и в ближайшие пять лет составят достаточно серьезную конкуренцию на спотовом рынке для многих энергокомпаний», - добавил Аскар Батырбаев.



