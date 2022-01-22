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    В Бельгии приняли «барометр коронавируса»

    22 Января 2022, 10:30

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. С 28 января правительство Бельгии вводит в действие новый инструмент в условиях пандемии – «барометр коронавируса», сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Барометр коронавируса» будет состоять из трех цветов - красного, желтого и оранжевого. Желтый - эпидемиологическая ситуация и нагрузка на больницы под контролем, оранжевый - обострение эпидемиологической ситуации, красный - повышенный риск нагрузки на здравоохранение.

    Указанные статистические данные будут служить материалом для подготовки политических решений правительством Бельгии в борьбе с пандемией.

    «Решение будет основано на научном анализе ситуации, статистике. Кроме того, внимание будет обращено и на социальный момент в мерах по борьбе с пандемией», - объяснил премьер-министр Александр Де Кроо. «Со следующей пятницы мы переходим на красный код барометра», - сообщил он.

    Кроме того, с 1 марта для жителей Бельгии бустерная вакцина станет обязательной для продолжения действия COVID-сертификата, если вторая доза первой вакцинации была сделана более пяти месяцев назад.

    Дополнительная вакцинация гарантирует, что мы сможем поддерживать нашу социальную жизнь, добавил бельгийский премьер.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Коронавирус в мире
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