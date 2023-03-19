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    В Бельгии началось голосование на выборах в Мажилис Парламента РК

    19 Марта 2023, 12:42

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Бельгии началось голосование на выборах в Мажилис Парламента РК. В Брюсселе при посольстве РК организован избирательный участок № 241, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Избирательный участок открылся в семь часов утра (12 часов времени Астаны) и будет работать до 20 часов вечера.

    Как уточнили представители избирательной комиссии, в списках избирателей 145 граждан Казахстана.

    Ожидается, что в выборах примут участие наши сограждане, постоянно проживающие в Бельгии и Люксембурге. Это дипломаты посольства, члены их семей, казахстанские студенты, обучающиеся в бельгийских вузах, а также граждане, работающие в местных компаниях.

    Как сообщалось, выборы депутатов Мажилиса и маслихатов стартовали в Казахстане.

    В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек.

    В связи с временным поясом в некоторых странах голосование началось раньше, чем в Казахстане. При загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков.

    В 05:00 часов по времени Астаны (в 07:00 по местному времени) на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК начали работать избирательные участки, образованные при посольстве Республики Казахстан в Китайской Народной Республике в городе Пекине и генеральных консульствах РК в городах Шанхай и Гонконг.

    Также сообщалось, что казахстанцы начали голосовать в Корее, Омске, Бишкеке и Дели, в Ташкенте, Ашхабаде, Исламабаде и Душанбе, Анкаре, Стамбуле и Анталии, Тегеране, Эр-Рияде, Джидде, Аммане и Дохе, Москве, Санкт-Петербурге и Казани, Каире и Претории,

    Берлине, Париже, Мадриде и Варшаве.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    МИД РК Выборы Бельгия Выборы в Мажилис
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