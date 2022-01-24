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    В Байконуре отменен повышенный уровень террористической опасности

    24 Января 2022, 14:33

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Объявленный ранее до 3 февраля 2022 года «синий» уровень террористической опасности в Байконуре отменен с сегодняшнего дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Решением председателя Антитеррористической комиссии города Байконура, главы администрации города Байконура Константина Бусыгина, ранее установленный на территории Байконура, повышенный («синий») уровень террористической опасности отменен с 24 час. 00 мин. 24 января 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

    «В связи с принятыми правоохранительными органами мерами, угроза террористической опасности на территории города Байконур устранена», - уточняется в сообщении.

    Но карантин в связи большим ростом заболеваний коронавирусом на территории Байконура сохраняется до 30 января 2022 года.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Кызылординская область Байконур Безопасность
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