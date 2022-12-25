В Байконуре девятилетний ребенок умер во время купания в бассейне

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – 22 декабря 2022 года в городском бассейне «Орион» произошла трагедия – девятилетний мальчик умер во время купания. Об этом сообщает прокуратура комплекса «Байконур», которая начала проверку по факту смерти ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Установлено, что 22 декабря 2022 года около 14 часов 40 минут ребенок находился в бассейне «Орион». Во время занятия плаванием мальчику, имевшему медицинские документы об отсутствии противопоказаний для посещения бассейна, внезапно стало плохо, после чего ему незамедлительно стали оказывать помощь инструкторы и медработники бассейна.

Прибывшие на вызов работники скорой медицинской помощи констатировали смерть ребенка.

В настоящее время в целях установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза с проведением всех необходимых лабораторных исследований.

По предварительным выводам судмедэксперта, смерть ребенка наступила по причине общего заболевания, утопление в воде исключено.

В целях тщательной проверки обстоятельств трагедии по данному факту следственным отделом Следственного комитета РФ на комплексе «Байконур» возбуждено уголовное дело.

Расследование данного уголовного дела контролируется лично прокурором комплекса «Байконур».

Прокуратурой комплекса по данному факту организована и проводится проверка, в рамках которой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц ГБУ «Бассейн «Орион» при организации и осуществлении надзора за несовершеннолетними при проведении занятий по плаванию.

Также будет дана оценка действиям (бездействию) медицинских работников на предмет надлежащего медицинского обследования малолетнего и правомерности выдачи ему медицинской справки на допуск к занятиям по плаванию, отмечается в сообщении прокуратуры комплекса «Байконур».



