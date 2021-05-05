В Баку и на Абшеронском полуострове бушует сильный ветер

БАКУ. КАЗИНФОРМ - По данным Национальной гидрометеорологической службы Азербайджана, на территории страны резко изменились погодные условия, выпали обильные осадки, усилился северо-западный ветер, местами принявшие интенсивный характер, что привело к серьезным последствиям в различных частях страны, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня бушует сильный северо-западный ветер, который принес неудобства горожанам и властям страны. Отмечается, что из усиливающегося ветра количество поваленных из-за сильного ветра деревьев в Баку достигло 15, отдельные из которых при падении повредили опоры линий электропередач. Власти на местах принимают меры по устранению последствий нестабильной погоды.

Из-за неблагоприятных погодных условий в столице зафиксированы дорожно-транспортные происшествия. Так, сильный ветер отбросил мотоцикл на следовавший рядом автомобиль. В результате водитель получил травмы и был помещен в больницу. Также отмечается, что из-за ветра перевернулся прицеп грузовика. Пострадавших, по предварительным данным нет, но машина получила серьезные повреждения.

В целом скорость северо-западного ветра временами достигала в стране 28-30 м/с. По данным метеорологической станции «Нефтяные Камни», высота волн на Каспийском море достигла 4.5 метра.

По словам директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедовой, сильный северо-западный ветер сохранится в течение всего дня. Максимальная скорость ветра достигнет 30-35 м/с. Однако начиная с вечерних часов, ожидается постепенное ослабление ветра.

Наряду с этим, в результате проливных дождей в большинстве рек увеличился уровень воды. В реках Эсрик, Эсрикчай, Джырдахан, Кюрекчай, Гянджачай, Алаханчай наблюдались кратковременные сели и наводнения.

В северном регионе Азербайджана с ночи наблюдается снежная погода. Затруднено движение на дорогах, ведущих к населенным пунктам, расположенным в горных районах. Также в Шахдаге и Хыналыге выпал снег, высота снежного покрова составила от трех до пяти сантиметров.

Напомним, ранее Национальная служба гидрометеорологии и Государственное морское агентство (ГМА) Азербайджана предупредили о предстоящем ухудшении погодных условий в стране, в том числе в акватории Каспийского моря.