В азербайджанском городе Физули началось строительство Центра детского творчества имени Курмангазы

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В городе Физули состоялась церемония заливки первого бетона будущего Центра детского творчества имени казахского композитора Курмангазы. Подробности официального старта строительства объекта читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

В августе минувшего года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил официальный визит в Азербайджан, что, безусловно, стало историческим моментом во взаимоотношениях двух государств, придавшим определенный импульс динамике их развития.





В ходе встречи высокого уровня было принято важное решение о внесении казахским народом своего вклада в восстановительные процессы Карабаха. По сути этот регион сегодня представляет особую значимость для Азербайджана, активно инвестирующего в инфраструктуру края. Братский жест Казахстана вызвал большую волну поддержки среди азербайджанской общественности.





И вот спустя полгода договоренность, достигнутая в конце лета прошлого года в Баку, воплощается в реальность. Казахстанская сторона в качестве дара братскому народу предложила построить не просто образовательный объект, а именно Центр детского творчества, который будет носить имя выдающегося казахского композитора Курмангазы. Азербайджан, в свою очередь, в качестве ответного шага выделил место в центре будущего города Физули и создал все условия для работы застройщиков.

В торжественной церемонии закладки фундамента нового образовательного комплекса приняли участие специальный представитель Президента Азербайджана Эмин Гусейнов, советник посольства РК в АР Жандос Нурмахамбетов, глава казахстанской строительной кампании BI Group Айдын Рахимбаев а также представители субподрядных организаций, госорганов и СМИ Азербайджана.





Глава казахстанской строительной кампании отметил, что центр возводится по поручению Президента страны и станет подарком азербайджанскому народу, олицетворяющим дружбу, братство и взаимную поддержку между странами.

«Для нас большая честь выполнять такую историческую миссию. Уже в этом году мы приложим все усилия, чтобы объект получился очень качественным. Комплекс оснастят современным оборудованием, он предусматривает очень много мастерских, в которых дети будут получать много знаний. Очень надеюсь центр будет радовать детей», – выразил надежду Айдын Рахимбаев.

По данным застройщика, в строительстве будут применены самые передовые технологии и опыт, наработанный холдингом годами. Компания обладает высоким уровнем профессиональных компетенций в части современных инжиниринговых решений и реализации образовательных проектов. Но при этом проект носит благотворительный характер, не является коммерческим и осуществляется за счет внебюджетных источников финансирования.

Руководитель проекта казахстанской строительной компании Даулет Жанабилов отметил, что проект представляет собой очень современный комплекс, предназначенный для внешкольного времяпрепровождения детей и развития их творческих навыков.

«Я очень рад и горд участвовать в строительстве столь значимого проекта в г. Физули. Мы с командой проекта вложим весь свой опыт и знания для возведения данного Центра детского творчества имени Курмангазы. Неспроста центру дано имя великого акына и композитора казахского народа. Это олицетворяет дружбу и братство наших народов: Казахстана и Азербайджана. Я верю, что данный проект принёсет большую пользу в становлении города Физули», - сказал Даулет Жанабилов.





По словам спецпредставитель Президента Азербайджана Эмина Гусейнова, Физули является воздушными воротами Карабаха, поскольку здесь построен первый аэропорт международного уровня.

«Физули станет основной «развилкой» для главных направлений транспортных и логистических центров, которые будут проходить и по будущему Зангезурскому коридору. Здесь будет много экономической активности, молодежь будет динамично развиваться, самореализовывать себя, а все это начинается с детских школ и центров. Поэтому этот город имеет огромное значение, и неслучайно этот подарок казахского народа будет находиться именно здесь – в самом центре города, вдоль главной «Дороги Победы», – сказал Эмин Гусейнов.





Генеральный директор группы компании Unico Эльчин Ахундов, являющийся одним из субподрядчиков строительства Центра, считает, что этот проект представляет собой очень современный образовательный комплекс, что делает его еще больше актуальным, потому что он несет в себе новые тенденции.

«Это все для наших детей, будущих поколений. Это оставит след в душе каждого ребенка и, конечно, каждого из нас, каждого представителя госоргана, как щедрый подарок от братского государства», – сказал он.

По информации компании, двухэтажный центр площадью 2 700 квадратных метров будет рассчитан на 600 посещений в день, а его ключевым направлениями работы станут вокал и музыкальные инструменты, робототехника, 3D моделирование, веб-дизайн, фото- и видеосъемка. Кроме того, предусмотрено обучение ремеслам, в том числе ковроткачеству и гончарному искусству, а также различным видам спорта и хореографии.





«Мы верим, что в скором будущем карабахская земля вновь станет цветущим краем. Благодаря качествам азербайджанского народа эти земли станут образцовыми регионами. Эта школа будет иметь не только практические значения для обучения азербайджанских детей, но и станет символом наших братских отношений между двумя странами. Казахстан со своей стороны рад внести свой вклад в это благородное дело», – подчеркнул советник посольства РК в АР Жандос Нурмахамбетов.





В компании заявляют, что выбор имени Курмангазы для нового образовательного объекта не случаен – именно легендарные произведения выдающегося куйши стали достоянием всего тюркского мира.

В настоящее время ведутся земляные и подготовительные работы, а сам проект застройщики планируют сдать в эксплуатацию к концу 2023 года.