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    В Азербайджане растет число заразившихся штаммом «омикрон»

    20 Января 2022, 20:40

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Новый штамм коронавируса «омикрон» распространился во многих странах мира, и в Азербайджане растет число заразившихся этим штаммом. Об этом сказал министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на брифинге Опертивного штаба, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам министра, в отличие от других штаммов, скорость распространения «омикрона» намного выше, число заболевших стремительно растет. Каждый должен соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

    «Все должны носить маски, соблюдать социальную дистанцию и личную гигиену. Оснований для ужесточения карантинного режима нет, ситуация под контролем. В наличии есть коечный фонд, в том числе реанимационный, необходимое медицинское оборудование и лекарственное обеспечение. В этом отношении нет никаких проблем. Конечно, наши дальнейшие шаги будет определять развитие ситуации с инфицированием», - заявил Теймур Мусаев.

    Глава Минздрава отметил, что, основываясь на опыте других стран, можно предположить, что «омикрон» может поразить до 40% всех инфицированных коронавирусом в стране.

    В последнее время в Азербайджане наблюдается рост числа зараженных коронавирусом. За минувшие сутки вирусом заразился 1151 человек, скончались девять. Специалисты предупреждают, что если число случаев заражения будет расти, могут быть предприняты соответствующие шаги в виде ужесточения карантинного режима.

    Напомним, 10 января выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон» в Азербайджане. Омикрон-штамм SARS-CoV-2 21C был выявлен на этапе исследований в 12 образцах, взятых у лиц, прибывших из-за рубежа.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Азербайджан Коронавирус в мире Омикрон
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