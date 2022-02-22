В Азербайджане начинаются приготовления к празднику Новруз

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Азербайджане сегодня празднуют первый вторник перед праздником Новруз – «су чершенбеси» (водный вторник), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

С этого дня начинаются приготовления к празднику Новруз. Согласно поверьям, Всевышний сначала создал воду, поэтому первый вторник отмечается как «Су чершенбеси».

Некоторые источники называют этот день также «изначальный вторник», «цветочный вторник». Согласно древним поверьям, «Су чершенбеси» считается днем поклонения воде. С восходом солнца принято собирать «новую воду», которая считается лекарством от тысячи болезней.

Праздник Новруз является предвестником весны и считается началом года. Поэтому люди просят, чтобы их год был таким же прозрачным и светлым как сама вода. В этот день зажигаются первые костры, что свидетельствует о том, что льды растаяли, а зима осталась позади.

В первый вторник – «Су чершенбе» на столе обязательно должна быть вода. Если на стол вылилась вода, это считается хорошей приметой, которая означает, что год принесет изобилие и богатство. В этот день нельзя переходить через текущую воду, что может принести неудачу.

В Азербайджане 2 марта отметят «Од чершенбе» (вторник огня), 9-го марта – «Йел чершенбе» (вторник ветра). «Торпаг чершенбе» (вторник земли) Новруза приходится на 16 марта.

По вторникам в течение четырех недель перед Новрузом во дворах разводят костры, по традиции следует трижды перепрыгнуть через огонь, чтобы оставить в старом году все невзгоды и горести.

Отметим, что в этом году весна вступит в свои права в Азербайджане в 13:37 часов 20 марта. 20 марта в стране отметят канун праздника, а 21 марта – сам праздник.