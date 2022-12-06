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    В авариях на дорогах в СКО погибли 46 человек

    6 Декабря 2022, 23:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 277 дорожно-транспортных происшествий, в которых 46 человек погибли и 396 получили ранения различной степени тяжести, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Начальник управления административной полиции Серик Альжанов на своей странице в социальной сети указал, что одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий является нарушение скоростного режима.

    «В целях повышения транспортной дисциплины на дорогах в этом году установили аппаратно-программные комплексы на трассах республиканского значения и улично-дорожной сети Петропавловска. Они направлены на выявление и пресечение нарушений скоростного режима, правил дорожной разметки и проезда на запрещающий сигнал светофора. Автоматические системы фиксации нарушений ПДД с учетом проведенного анализа дорожно-транспортных происшествий разместили вблизи образовательных учреждений, пешеходных переходов и других аварийно-опасных мест. С момента начала функционирования комплексов на этих участках не зафиксировали ни одного дорожно-транспортного происшествия», - проинформировал Серик Альжанов.

    В пресс-службе департамента полиции сообщили, что новые комплексы помогли оперативно раскрыть автоугон. Житель райцентра Бесколь лишился своей Audi-80 в обеденное время. Машина исчезла из двора многоквартирного дома. Оказалось, он забыл ключи в салоне. Передвижение автомобиля отследили по видеокамерам. Двух нетрезвых угонщиков задержали возле супермаркета в Петропавловске.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Статистика
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