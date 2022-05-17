В авариях на дорогах страны за 4 месяца пострадали 5,6 тыс. человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 4 месяца т.г. в стране совершено около 3,7 тыс. аварий, в результате которых пострадали 5,6 тыс. человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост дорожно-транспортных происшествий составил 2,9%. Погибли 563 тыс. человек (рост на 22,9%), из них 42 несовершеннолетних ребенка, 145 женщин и 418 мужчин.

Доля несовершеннолетних среди пострадавших в ДТП составляет 15,7%. В основном они пострадали по причине наезда автотранспорных средств.

Произошло 190 ДТП с участием 195 единиц общественного транспорта, в которых погибли 17 и ранены 238 человек.

Анализ данных свидетельствует, что более 85% ДТП происходят по вине водителей (3245, в 2021 году – 2656), из которых 138 находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Среди пострадавших в дорожных авариях больше всего людей в возрасте от 30 до 39 лет – 20,7% (1164), а также молодежи в возрасте от 21 до 29 лет – 20,4% (1151).

Виновных в ДТП людей в возрасте от 30 до 39 лет – 988, а также молодежи в возрасте от 21 до 29 лет – 907. Пожилых в возрасте от 60 и выше - 244.

Большая часть, или 2 707 дорожных аварий, совершена в населенных пунктах, 747 - зарегистрированы на трассах международного, республиканского значения, 327 - на дорогах областного, районного значения.

Наибольшее число дорожных происшествий совершено в субботу - 615, понедельник – 569 и в среду – 566, а также днем – 2597, ночью – 415 и в сумерки -771.

Больше всего ДТП совершается на сухой дороге – 3783, мокрой – 600, заснеженной – 297, обледеневшей – 115.

Регулирование скоростного режима в густонаселенной городской среде – важнейший фактор снижения смертности.

В частности, из-за превышения скорости произошло 851 ДТП, из-за нарушения правил маневрирования произошло 612 ДТП, из-за непредоставления преимущества совершено 522 ДТП, из-за нарушения правил проезда перекрестков совершено 230 ДТП, из-за несоблюдения дистанции произошло 165 ДТП, из-за встречного разъезда или обгона совершено 195 ДТП, д ругие грубые нарушения - 252 ДТП.

Как и прежде, наибольшее число аварий случается на дорогах г.Алматы – 960 случаев, а самый высокий показатель смертности установлен в Алматинской области, где погибло 128 лиц. В столице зафиксировано 162 ДТП.

Детальную информацию об аварийности на дорогах страны можно посмотреть на сайте Комитета по правовой статистике и специальным учетам qamqor.gov.kz в разделе «Географические карты», выбрать вкладку «ДТП».