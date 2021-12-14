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    В Атырауской области запущен цех по производству сухих строительных смесей

    14 Декабря 2021, 05:15

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В рамках государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития в Атырауской области приступил к работе цех по производству сухих строительных смесей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой региональную службу коммуникаций.

    «Ожидается, что цех будет выпускать 20-30 тонн продукции в сутки. Отечественная продукция будет использоваться на благо страны. Важно то, что такие производства, как в посёлке Индерборск, строятся в сельской местности, давая возможность создавать новые рабочие места»,- сказал на церемонии открытия заместитель акима области Серик Айдарбеков.

    По словам директора открывшего цех товарищества Жолдаса Умбетиярова, общая стоимость проекта составляет 160 млн тенге.

    «Годовая мощность завода по производству сухих строительных смесей и мелкой продукции составляет 10 000 тонн. Спрос на произведенную продукцию остается высоким», - сказал он.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Промышленность ЭКСПО
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