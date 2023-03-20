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    В Атырауской области сменился глава управления здравоохранения

    20 Марта 2023, 13:06

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау временно исполняющим обязанности руководителя управления здравоохранения области назначен Кайсар Абдалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Предыдущий руководитель управления здравоохранения области Асхан Байдувалиев покинул пост по собственному желанию.

    Заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев пожелал успехов Асхану Байдувалиеву в его дальнейшей деятельности и вручил благодарственное письмо акима региона Серика Шапкенова за значительный вклад в развитие здравоохранения области.

    Байдувалиев Асхан Мархабаевич был назначен руководителем управления здравоохранения Атырауской области 22 октября 2020 года.

    Фото: РСК

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Здравоохранение Назначения
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