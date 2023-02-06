Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    В Атырау за день из города вывезли 920 кубометров снега

    6 Февраля 2023, 05:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С улиц Атырау, который накануне накрыл первый этой зимой снегопад, за день было вывезено на полигон 920 кубических метров собранного снега, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    «В уборке снега с улиц в воскресенье в городе были задействовано 19 единиц техники и 220 дорожных рабочих компании ТОО «Спецавтобаза». За прошедший день в городе с улиц были собрано и вывезено за пределы населенного пункта на полигон 920 кубометров снега, а также распылено 38 тонн специального реагента, препятствующего образованию наледей. На очистку городских дорог от снега было мобилизовано 7 тракторов, а в пригородные сельские округа для распыления реагентов отправлено 2 автомашины КамАЗ»,- сообщили в пресс-службе акимата города Атырау.

    Как ранее сообщалось, на Атырау обрушился первый за эту зиму снегопад.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Акимат Погода Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в Атырау
    Снег и низовая метель ожидаются в Казахстане 18 февраля
    Серик Шапкенов поручил взять на контроль своевременную выплату зарплаты работникам предприятий
    В Шымкенте 173 сотрудника МЧС откачивали воду после сильного дождя
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 До трех котлов ежедневно выходят из строя на ТЭЦ в Экибастузе – Роман Скляр
    Новости партнеров