В Атырау в рамках ГЧП строятся две современные школы

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау ведется строительство двух современных школ в рамках государственно-частного партнерства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного управления образования, в конце 2021 года началось строительство школ «BINOM» в микрорайонах Нурсая и Сарыарка. На строительство двух школ на 2000 мест каждая выделено 20 млрд тенге. Площадь одного образовательного учреждения составляет 22 400 квадратных метров.

Обучение в школах BINOM на казахском и русском языках будет бесплатным. Прием обучающихся в образовательные учреждения осуществляется на основании типовых правил. Проект направлен на сокращение дефицита ученических мест и снижение нагрузки на трехсменные школы.

«В Атырауской области в настоящее время 4 аварийные школы и 11 образовательных учреждений с трехсменным обучением. Это связано с ростом населения и нехваткой учителей. Если в 2015 году в области количество учеников составляло 109 392, то в нынешнем учебном году 143 481», - сообщили в пресс- службе областного управления образования.

Планируется, что работы по строительству школ будут завершены летом текущего года. Строительство объектов ведется в рамках комплексного плана развития Атырауской области.



