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    В Атырау в марте два дня общественный транспорт будет бесплатным

    16 Марта 2023, 10:23

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 19 и 22 марта общественный транспорт будет курсировать по городу бесплатно. Об этом в ходе брифинга сообщил директор коммунального государственного учреждения «Smart Atyrau» Арслан Аронов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Было принято решение, поддержанное всеми работающими в городе перевозчиками - в марте два дня предоставишь людям возможность перемещаться в маршрутных автобусах бесплатно. 19 марта, в день внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, а также депутатов областного и городского маслихатов. Также бесплатным будет проезд для жителей и гостей областного центра в общественном транспорте на Наурыз, 22 марта», - сообщил Арслан Аронов.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Транспорт Атырау
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