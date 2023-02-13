Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    В Атырау в этом году сдадут девять детских садов

    13 Февраля 2023, 16:07

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Девять детских садов в этом году появятся в Атырау. Об этом сообщила руководитель областного управления образования Гульнара Садуахасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время в городе завершается строительство девяти детских садов, рассчитанных на 2 610 мест, оформляются документы. Это детские сады на 290 мест в микрорайонах Самал, Береке, батыс Береке, Акжар-2, Еркинкала-2 и по адресам Абилхаирхана, 72А, Байтурсынова, 80, Белинского, 21, Бейбарыса, 485 в городе Атырау. По мере готовности документов детские сады будут сданы в эксплуатацию. Всего в области до 2025 года планируется ввести в эксплуатацию 56 дошкольных организаций образования», - сообщила Гульнара Садуахасова.

    В настоящее время в Атырауской области работают 319 дошкольных учреждений с охватом 42 895 детей. Из них 252 – государственные, 67 – частные. Из частных 58 – детские сады, девять – мини-центры. Число детей – 4 011.

    По итогам прошлого года охват детскими садами в области составил 82 %, организациями предшкольной подготовки – 100 %.


    Фото: РСК

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование Строительство Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Посредники при поставках продуктов делали необоснованные наценки в Атырау
    На 76 строительных объектах из-за нарушений приостановлены работы в Астане
    Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    Сбивший насмерть ребенка пожилой водитель осужден условно в Атырауской области
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров