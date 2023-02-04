В Атырау установят 30 трансформаторных подстанций

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау установят 30 комплексных трансформаторных подстанций. Об этом сообщил главный специалист сектора транспорта, энергетики и связи городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мухтар Сагандыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с поступившими в местный исполнительный орган жалобами от жителей на проблемы с электроснабжением были проведены исследовательские работы совместно со специалистами АО «Атырау Жарык». В итоге определено 30 мест, где необходимы трансформаторы. Их планируется установить в микрорайонах Самал, Мирас, Химпоселок, Водниково, Жумыскер, Лесхоз, Атырау, Кокарна и в селах Аксай, Еркинкала 1, 2. Работы начнутся после определения подрядной организации»,- сообщил Мухтар Сагандыков

В 2020-2021 годах в городе установлено 50 комплексных трансформаторных подстанций. В микрорайонах Балыкши, Курсай, Мирас, Бирлик, Мунайшы, Химпоселок и в селе Аксай. В прошлом году в летний период из-за недостаточной мощности были заменены ветхие комплексные трансформаторные подстанции в микрорайоне Атырау-2. Всего в прошлом году было приобретено 40 единиц комплексных трансформаторных подстанций. 30 из них установлены, 10 – в резерве. Сегодня на балансе местного исполнительного органа в городе Атырау работает 420 трансформаторов.



