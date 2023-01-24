Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    В Атырау суд огласил приговор в отношении 27 участников январских событий

    24 Января 2023, 19:08

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау суд огласил приговор в отношении 27 участников январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Дело рассматривалось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области. По уголовному делу проходили 27 человек. Они обвинялись следствием в участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромах, призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти, краже, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа группой лиц по предварительному сговору, хищении огнестрельного оружия и других статьях Уголовного Кодекса РК.

    Как сообщили в пресс-службе областного суда, в ходе судебных слушаний квалификация преступлений подсудимых была изменена. Прокуратурой был составлен новый обвинительный акт с переквалификацией действий подсудимых на менее тяжкие уголовные правонарушения. Подсудимые, в свою очередь, признав вину, не оспаривая собранные по делу доказательства, просили заключить процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Такое процессуальное соглашение было заключено.

    «При назначении наказания суд признал смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами – чистосердечное раскаяние, нахождение на иждивении обвиняемых малолетних детей. Отягчающих обстоятельств в отношении 26 подсудимых не установлено», - сообщили в пресс-службе суда.

    В отношении них был применен Закон «Об амнистии». Двое подсудимых освобождены от уголовной ответственности по Закону об амнистии от 02 ноября 2022 года. 17 освобождены от уголовной ответственности «в связи с отбытием наказания». Семи подсудимым назначено наказание, не связанное с лишением свободы.

    Все подсудимые были освобождены в зале суда.

    В отношении Азамата Ибраемова суд отягчающим обстоятельством признал рецидив преступлений. Ему с применением нормы части четвертой статьи 55 УК назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Судебный процесс ЧП-2022 Атырау Январские события
    Новости по теме
    Новости по теме
    Назначен аким города Кульсары в Атырауской области
    Владельца ликвидированного Capital Bank Kazakhstan обязали вернуть Нацбанку свыше 15 млрд тенге
    В Казахстане изменилось исчисление налога на переданное в финансовую аренду имущество
    За двойное гражданство россиянка заплатит почти 700 тысяч тенге штрафа
    Популярное
    1 Известный композитор Арман Дуйсенов ушел из жизни в возрасте 48 лет
    2 Казахстанские боксеры узнали соперников по финалу ЧА-2023 до 22 лет
    3 Закладчика наркотиков задержали в Костанае
    4 Непобежденные казахстанские боксеры узнали даты следующих боев
    5 Свыше 100 млрд тенге планируют выделить в Жамбылской области на  развитие сельского хозяйства
    Новости партнеров