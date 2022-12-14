Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Нефть/газ

    В Атырау рассказали о запасах топлива на АЗС и в хранилищах

    14 Декабря 2022, 17:49

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О запасах топлива на АЗС и в хранилищах рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время в Атырауской области реализацию горюче-смазочных материалов осуществляют 126 автозаправочных станций. Из них 74 в городе Атырау и 52 в районах области. Согласно приказу Министерства энергетики Республики Казахстан от 21 августа 2022 года были установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов. В том числе для Атырауской области: АИ-92/Аи-93 – 182 тенге за литр; дизельное топливо (летнее/межсезонное) – 450 тенге за литр. Это в случае заправки легковым автотранспортом 100 литров в сутки, грузовыми машинами и автобусами по 300 литров в сутки по цене – 230 тенге за литр. АИ-95 был убран с ценового регулирования», - сообщила главный специалист управления области Анар Ахметова.

    На сегодняшний день, по информации Анар Ахметовой, средние цены и остатки топлива представлены следующие:

    АИ- 92 - 171,3 тенге за литр, остаток 4379 тонн;

    АИ-95 -204,1 тенге за литр, остаток 762,6 тонны;

    Дизельное топливо (-15°С) – 230-450 тенге за литр, остаток 2731 тонн;

    Дизельное топливо (зимнее) – 340 - 650 тенге за литр, остаток 624 тонн.

    По состоянию на 13 декабря, ТОО «АНПЗ» за сутки выработано 3109 тонн дизельного топлива. Отгружено в Атыраускую область 583,3 тонны.

    Тем временем на части заправок зимнее дизельное топливо исчезло. Реализуют его от 650 до 720 тенге за литр.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Энергетика Атырауская область Нефть Топливо Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Назначен руководитель управления энергетики и ЖКХ Атырауской области
    Бензин подешевел в США
    Атырауский НПЗ завершил планово-предупредительный ремонт
    Популярное
    1 Офицеров запаса планируют призвать на воинскую службу в Казахстане
    2 Модель цифрового университета внедрят в Казахстане
    3 Цифровая экосистема позволит совершенствовать деятельность вузов – Миннауки РК
    4 Мажилис одобрил штрафы для госслужащих и их супругов при расхождении в расходах и доходах
    5 Полноценный рынок ІТ-технологий сформировался в Казахстане - Дархан Ахмед-Заки
    Новости партнеров