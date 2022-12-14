В Атырау рассказали о запасах топлива на АЗС и в хранилищах

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О запасах топлива на АЗС и в хранилищах рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в Атырауской области реализацию горюче-смазочных материалов осуществляют 126 автозаправочных станций. Из них 74 в городе Атырау и 52 в районах области. Согласно приказу Министерства энергетики Республики Казахстан от 21 августа 2022 года были установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов. В том числе для Атырауской области: АИ-92/Аи-93 – 182 тенге за литр; дизельное топливо (летнее/межсезонное) – 450 тенге за литр. Это в случае заправки легковым автотранспортом 100 литров в сутки, грузовыми машинами и автобусами по 300 литров в сутки по цене – 230 тенге за литр. АИ-95 был убран с ценового регулирования», - сообщила главный специалист управления области Анар Ахметова.

На сегодняшний день, по информации Анар Ахметовой, средние цены и остатки топлива представлены следующие:

АИ- 92 - 171,3 тенге за литр, остаток 4379 тонн;

АИ-95 -204,1 тенге за литр, остаток 762,6 тонны;

Дизельное топливо (-15°С) – 230-450 тенге за литр, остаток 2731 тонн;

Дизельное топливо (зимнее) – 340 - 650 тенге за литр, остаток 624 тонн.

По состоянию на 13 декабря, ТОО «АНПЗ» за сутки выработано 3109 тонн дизельного топлива. Отгружено в Атыраускую область 583,3 тонны.

Тем временем на части заправок зимнее дизельное топливо исчезло. Реализуют его от 650 до 720 тенге за литр.



