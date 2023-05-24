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    В Атырау помощники лиц с инвалидностью получали деньги за умерших людей

    24 Мая 2023, 22:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау сотрудники городской прокуратуры выявили более 100 случаев нарушений прав лиц с ограниченными возможностями. А также случаи, когда индивидуальные помощники получали деньги за умерших людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мерами прокурорского надзора внесены изменения в решение городского маслихата и увеличена оплата за обучение детей-инвалидов на дому с 2,4 МРП до 5 МРП. Сокращена продолжительность рабочего времени у трех лиц с инвалидностью, им обеспечены дополнительные выходные дни. Выявлены факты необеспечения должного контроля за деятельностью индивидуальных помощников, 69 из которых работали в других организациях. Также выявлены факты незаконного перечисления бюджетных средств индивидуальным помощникам за 30 умерших людей. Установлены социальные объекты, не соответствующие требованиям по доступу инвалидов», - сообщили в прокуратуре города Атырау.

    Выявленные нарушения устранены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Общество Атырау
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