Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    В Атырау полицейские за день оказали помощь более 80 автомобилистам

    7 Февраля 2023, 23:34

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау сотрудники патрульной полиции за день оказали помощь более восьмидесяти автомобилистам, застрявшим на дороге в снегу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «7 февраля с 7:30 до 19:30 сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции города Атырау в ручном режиме регулировали движение на улицах заснеженного города. Стараясь предотвращать заторы и пробки. В том числе на 24 самых напряженных перекрестках улиц, где светофоры вышли из строя из-за неблагоприятных погодных условий. Также на территории города оказана помощь более 80 автомобилистам, оказавшимся в снежном заторе или у которых вышел из строя автомобиль», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

    7 февраля на территории города Атырау произошло 24 дорожно-транспортных происшествия, два человека были доставлены в больницу на карете «скорой помощи».

    Трассы от Атырау на Актобе и Актау частично закрыли.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Транспорт Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в Атырау
    Из-за непогоды ограничено движение из ЗКО в Атыраускую область
    Снег и низовая метель ожидаются в Казахстане 18 февраля
    В Шымкенте 173 сотрудника МЧС откачивали воду после сильного дождя
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
    Новости партнеров