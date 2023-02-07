В Атырау полицейские за день оказали помощь более 80 автомобилистам

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау сотрудники патрульной полиции за день оказали помощь более восьмидесяти автомобилистам, застрявшим на дороге в снегу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«7 февраля с 7:30 до 19:30 сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции города Атырау в ручном режиме регулировали движение на улицах заснеженного города. Стараясь предотвращать заторы и пробки. В том числе на 24 самых напряженных перекрестках улиц, где светофоры вышли из строя из-за неблагоприятных погодных условий. Также на территории города оказана помощь более 80 автомобилистам, оказавшимся в снежном заторе или у которых вышел из строя автомобиль», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

7 февраля на территории города Атырау произошло 24 дорожно-транспортных происшествия, два человека были доставлены в больницу на карете «скорой помощи».

Трассы от Атырау на Актобе и Актау частично закрыли.



