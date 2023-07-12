Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    В Атырау поезд врезался в пассажирский автобус

    12 Июля 2023, 15:41

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау железнодорожный состав врезался в рейсовый пассажирский автобус. Пострадали два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДП области, инцидент произошел в Атырау на переезде через железную дорогу на улице Рауан.

    В результате ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего по городскому маршруту №2, травмы получили 2 человека. Они были доставлены в областную больницу.

    «Водитель автобуса переезжал через железную дорогу в неположенном месте. Идет сбор соответствующих документов», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    КТЖ Происшествия Транспорт Атырау Авто полиция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Два человека погибли в ДТП на трассе Костанай - Сарыколь
    Аварийность на дорогах не снижается в СКО
    Легковушка перевернулась в центре Петропавловска
    Медики-спасатели помогли пострадавшим в ДТП на костанайской трассе
    Популярное
    1 Сильная жара и грозы ожидаются в Астане, Алматы и еще 13 регионах
    2 Вирусный гепатит выявили у 80 жителей СКО
    3 Жителей СКО оштрафовали на 1,6 млрд тенге
    4 Верхом на автомобилях передвигались по трассе молодые люди в Жамбылской области
    5 Динмухамед Ермеков возглавил управление по делам религии Кызылординской области