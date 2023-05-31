В Атырау открылся центр раннего вмешательства «Қамқорлық»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау открылся центр раннего вмешательства «Қамқорлық». В центре, открытом на базе городского родильного дома, будут получать комплексную реабилитацию дети с нейроортопедическими патологиями и малыши в возрасте от трех месяцев до трех лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона Серик Шапкенов поздравил медицинских работников с открытием центра и пожелал успехов в работе.

«Центр раннего вмешательства «Қамқорлық» - это проект, реализацию которого мы ждали давно. И сегодня он открыл свои двери. Реабилитация и оказание внимания детям с особенностями развития – наша главная задача. Основное предназначение нового центра – раннее выявление патологий у детей, их лечение и реабилитация с применением новейших технологий, адаптация их к жизни в обществе. Еще раз поздравляю всех с этим значимым событием и желаю медицинским работникам успехов в их нелегком труде», - сказал Серик Шапкенов.

Центр раннего вмешательства «Қамқорлық» будет оказывать медицинскую, социальную и педагогическую помощь. С июля текущего года центр станет принимать недоношенных детей, детей с диагнозом ДЦП, синдромом Дауна, врожденными патологиями, мышечной дистрофией, нарушениями нервной системы и другими патологиями. В центре для каждого ребенка будет разработан персональный план реабилитации. К лечению детей будут привлечены невропатологи, реабилитологи, педиатры, инструкторы по лечебной физкультуре, терапевты и логопеды.

Для реабилитации и лечения детей в центре созданы все необходимые условия - кабинеты механотерапии, залы по лечебной физкультуре, сенсорные кабинеты, иммерсионная и шунгитовые ванны, солевые комнаты. Кроме того, установлено оборудование для диагностики головного мозга и исследования слуха, которое дает возможность выявления патологий на ранней стадии.