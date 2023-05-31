АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау открылся центр раннего вмешательства «Қамқорлық». В центре, открытом на базе городского родильного дома, будут получать комплексную реабилитацию дети с нейроортопедическими патологиями и малыши в возрасте от трех месяцев до трех лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Глава региона Серик Шапкенов поздравил медицинских работников с открытием центра и пожелал успехов в работе.
«Центр раннего вмешательства «Қамқорлық» - это проект, реализацию которого мы ждали давно. И сегодня он открыл свои двери. Реабилитация и оказание внимания детям с особенностями развития – наша главная задача. Основное предназначение нового центра – раннее выявление патологий у детей, их лечение и реабилитация с применением новейших технологий, адаптация их к жизни в обществе. Еще раз поздравляю всех с этим значимым событием и желаю медицинским работникам успехов в их нелегком труде», - сказал Серик Шапкенов.