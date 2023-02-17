В Атырау открылась школа на 600 мест

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В микрорайоне Балауса города Атырау введена в эксплуатацию новая школа на 600 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трехэтажное учебное заведение построено в современном стиле. В здании, кроме укомплектованных мебелью и наглядными пособиями классов, есть конференц-зал, спортивный зал, столовая, медицинский пункт.

«Развитие сферы образования, воспитание и качественное обучение подрастающего поколения – одно из приоритетных направлений государственной политики. И все это активно реализуется в нашем регионе при поддержке Правительства в соответствии с поручением Президента. Вы сами видите, насколько интенсивно сегодня ведется строительство школ, чего не было раньше. Сейчас в нашем городе строится восемь школ – в населенных пунктах Дамба, Жанаталап, Талгайран, Акжар-2, Коктем, Бірлік, Еркинкала. В этом году планируем запустить все эти учебные заведения», – сказал выступая на церемонии открытия школы аким города Мейрим Калауи.

Аким города выразил надежду, что таким образом количество трехсменных школ в городе сократится. Кроме того, в этом году в рамках проекта Президента «Комфортная школа» начнется строительство еще пяти школ. Цель – создание комфортных условий для обучения по месту жительства, а также устранение нехватки мест.

По словам директора средней общеобразовательной школы №43 Гульжан Каиржановой, на сегодняшний день из школы им. М. Утемисова перевелись 203 учащихся 1-4 классов и пять учителей. Прием старшеклассников будет осуществляться после того, как будет укомплектован состав преподавателей. Сегодня новому учебному заведению требуются 50 сотрудников и 44 педагога. Они будут приняты по результатам конкурса через сайт enbek.kz.



