Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    В Атырау искусанный собакой ребенок находится в крайне тяжелом состоянии

    16 Февраля 2023, 16:03

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау, где собака напала на двоих детей, восьмилетний мальчик находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Накануне вечером в Атырау в областную больницу поступили два искусанных собакой ребенка.

    «Один восьмилетний мальчик поступил в состоянии травматического шока с рваными ранами головы и ног. Он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Ему была проведена первая хирургическая обработка ран, поставлены антирабические вакцины, начата антибактериальная терапия. Сегодня планируется еще одна операция. В дальнейшем ему потребуются неоднократные хирургические вмешательства», - сообщил заведующий травматологическим отделением областной детской больницы Сергей Хван.

    Еще одному пострадавшему ребенку была проведена вакцинация от бешенства и оказана первая медицинская помощь. После чего его отпустили домой.

    В этом году в областную детскую больницу за помощью после получения ран от укусов собак поступало 32 ребенка.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Здравоохранение Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    На большей части страны 4 марта ожидаются дождь и снег
    Собаку спасли из-под завалов на 25-й день после землетрясений в турецком Хатае
    Женщину с частичной потерей памяти разыскала служебная собака в Костанае
    Почему нейрохирурги считаются передовыми специалистами – репортаж из операционной
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров