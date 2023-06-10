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    В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия

    10 Июня 2023, 05:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, 10 июня неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Атырау и Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 10 июня на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Напомним, в 19 регионах страны синоптики объявили штормовое предупреждение.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Актюбинская область Атырауская область Экология Казгидромет Регионы Казахстана Погода Природа Актобе Атырау
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