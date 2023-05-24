Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырау

    В Атырау до октября благоустроят 100 дворов

    24 Мая 2023, 04:07

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На благоустройство дворов в Атырау из местного бюджета выделено 1,37 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К реализации проекта благоустройства 100 дворов в Атырау приступили в прошлом году. Для этого из местного бюджета было выделено 1,37 млрд тенге. В настоящее время в Атырау работы по благоустройству дворов продолжаются. В этом году будут охвачены микрорайоны Балыкши, Авангард, Лесхоз, Азаттык, Алмагуль, район центра и близлежащих многоэтажных домов левого берега. В рамках проекта для микрорайона Балыкши из местного бюджета выделено 523,1 млн тенге, для Авангарда и Лесхоза - 1143,8 млн тенге, для проспекта Азаттык - 541,1 млн тенге, для центра – 732,5 млн тенге, многоэтажных жилых домов на левом берегу – 438,1 млн тенге. Остальные деньги пойдут на благоустройство микрорайона Алмагуль», - сообщил заместитель руководителя городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бактияр Хамидуллаев.

    По его словам, был объявлен открытый электронный конкурс государственных закупок, по итогам которого победителями стали ТОО «Атырау көлік», ТОО «Риголит», ТОО «SHEBERBUILD». Все работы должны завершиться до октября 2023 года.

    Проект включает в себя восстановление и расширение проездов и пешеходных дорожек дворов, обустройство парковочных мест, установку декоративных ограждений и ночных фонарей, а также устройство детских игровых площадок, спортивно-тренировочных площадок и мини-футбольных полей, озеленение и благоустройство территории, установку мусорных баков.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Бюджет Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Атырау на пять дней частично отключат горячую воду
    113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов
    Аким Костаная обратился к горожанам по фактам вандализма
    Купальный сезон в Атырау перенесли на полмесяца
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз