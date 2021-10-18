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    В Атырау автоледи протаранила электроопору и скрылась с места ЧП

    18 Октября 2021, 20:24

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в микрорайоне Бирлик легковой автомобиль столкнулся с электроопорой, после чего скрылся с места происшествия, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба ДП Атырауской области, при проведении оперативно-розыскных работ полицейские установили личность водителя автомобиля марки «Toyota Alphard». Им оказалась 28-летняя женщина. Она полностью признала свою вину, заявив, что не справилась с управлением автомобилем. А после совершения дорожно-транспортного происшествия испугалась, из-за чего покинула место происшествия.

    «В отношении женщины составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 610 КоАП РК и ч. 2 ст. 611 КоАП РК. Автомобиль помещен на спецстоянку. Собранные документы направлены в административный суд для дальнейшего принятия решения», - говорится в сообщении пресс-службы ДП региона.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП Происшествия Регионы
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