В Атырау 132 депутата маслихатов примут участие в выборах сенатора

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 14 января 132 депутата всех уровней примут участие в выборах депутата Сената Парламента Республики Казахстан от региона. На место сенатора будут претендовать три человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Атырауской областной территориальной избирательной комиссии, выборы депутата Сената Парламента Республики Казахстан от региона пройдут в 10 часов в Доме культуры имени Курмангазы. Участие в них примут 132 выборщика - это депутаты областного, городского и районных маслихатов. В качестве наблюдателей участие в выборах примут представители партий, общественных объединений, доверенные лица кандидатов, а также представители СМИ.

На место депутата Сената Парламента Республики Казахстан претендуют Наутиев Алибек Ибатуллиевич 1963 года рождения, секретарь Атырауского областного маслихата, житель города Атырау; Сарсемалиев Гильман Амиржанович 1968 года рождения, директор Урало-Атырауского осетрового рыбоводного завода, житель города Атырау; Шеркешбаева Багит Кенесовна 1964 года рождения, директор Атырауского политехнического высшего колледжа имени С.Мукашева, жительница города Атырау.

Как ранее сообщалось, три кандидата претендуют на место сенатора от Атырауской области.



