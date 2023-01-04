В Астане за сутки произошло 79 ДТП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 79 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано за истекшие сутки в Астане. Два человека травмированы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В связи с ухудшением погоды и усилением ветра с порывами до 20 м/с, необходимо соблюдать меры предосторожности, избегать нахождения вблизи рекламных и иных конструкций, временных ограждений из листового железа.

Департамент полиции столицы призывает быть предельно внимательными на дорогах и улицах, учитывать неблагоприятные метеоусловия, ограничение видимости, наличие обильного снегопада и сильного порывистого ветра.

При движении на автомашине необходимо избегать резких маневров, соблюдать дистанцию до впереди идущего транспорта больше привычной в полтора-два раза.

Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего произошло 3 января на левобережье столицы. В дневное время 26-летний водитель автомашины «Chevrolet Nexia» следуя по улице Туркестан, при повороте на улицу Бухар Жырау, допустил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП несовершеннолетний с ушибом плеча был доставлен в больницу и после осмотра врачей отпущен домой. По данному факту проводится дознание.

«Рекомендуем воздержаться от поездок за пределы города и следить за вводимыми ограничениями дорожного движения. Водителям транспортных средств следует оставлять свои автомашины в местах, где возможность повреждения транспорта с учетом срыва ветром металлических и иных предметов сведена к минимуму», – отметили в полиции.



