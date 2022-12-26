В Астане прошел концерт солистов Международной оперной академии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Накануне Нового года солисты Международной оперной академии Astana Opera представили концерт «Belle voce», составленный из шедевров мировой классики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Опера».

Праздничная программа подготовлена под руководством известного певца, педагога, Народного артиста Республики Армения Барсега Туманяна, имеющего огромный исполнительский и преподавательский опыт.

В течение месяца маэстро занимался со слушателями Международной оперной академии Astana Opera в рамках мастер-класса и отмечает, что молодые певцы очень талантливы.

«Академия делает нужную работу, – подчеркивает он. – Важно, чтобы ребята избавились от стереотипов, нашли себя, обрели собственный стиль, потому что в оперном мире ценится прежде всего индивидуальность. У каждого она есть, но очень часто спрятана глубоко внутри, где ее нужно обнаружить и «выпустить на волю».

По его словам, исполнение оперных произведений не ограничивается верным воспроизведением нот и текста. Немаловажное значение имеет знакомство с эпохой, к которой относится опера, и даже принадлежность того или иного героя к определенному социальному слою.





«Знания языка мало: нужно не только войти в роль, но и погрузиться в век, когда была написана опера, – говорит Барсег Туманян. – Существуют большие отличия исполнения элитарной трагедии от арии простолюдина. От этого зависит и манера пения. Солисты должны понять, что существует техника вокала, которая обеспечивает инструментальное пение, но это лишь основа, на которой базируется французская, итальянская, казахская и другая музыка, имеющая национальные особенности».

Солисты академии сами выступили с инициативой пригласить именитого исполнителя. Как подчеркивает Расул Жармагамбетов, он безмерно рад, что получил возможность учиться у мастера, выступающего на самых престижных сценах мира.

«Перенимать опыт, которым с нами делится Барсег Робертович, - большая честь. Я очень благодарен за представленную возможность, – говорит вокалист. – Вместе с маэстро я подготовил партии Роберта из оперы П.И. Чайковского «Иоланта» и Родриго из оперы Дж. Верди «Дон Карлос». Родриго я выбрал намеренно, зная, что приедет Барсег Робертович, который исполняет эту оперу в «Астана Опера» и выступал с ней на главных мировых подмостках, в том числе вместе с Пласидо Доминго. Мне важно перенять у мастера его интерпретацию».

Полученный на занятиях с известным исполнителем опыт высоко ценит и Улпан Аубакирова.

«Я благодарна академии и маэстро за прекрасный мастер-класс. Получила много полезного вокально-технического опыта, – говорит она. – На концерте я исполняю арию Адрианы из оперы «Адриана Лекуврер» Ф.Чилеа. Это новое произведение в моем репертуаре, и помог мне его подготовить Барсег Робертович. Мы работали над звуковедением, разглаживанием верхних регистров, над произношением. Маэстро очень помог в подготовке романса Одабеллы из оперы «Аттила» Дж.Верди и арии Фиделии из оперы «Эдгар» Дж.Пуччини».

В программе концерта в исполнении солистов академии также прозвучали: ария Маргариты с жемчугом из оперы «Фауст» Ш.Гуно, дуэт Фигаро и Розины и ария Бартоло из «Севильского цирюльника» Дж.Россини, сарсуэла из «Дочери Забэдэо» Р.Чапи, ария Тонио из оперы «Дочь полка» Г.Доницетти, романс Надира из «Искателей жемчуга» Ж. Бизе, дуэт Мустафы и Линдоро из «Итальянки в Алжире» Дж. Россини и другие известные произведения из мирового оперного репертуара.



