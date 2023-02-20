В Астане открылась первая арт-выставка, призванная поддержать людей с онкозаболеваниями

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 17 февраля по 5 марта проходит уникальное мероприятие, которое привлекает внимание людей из разных сфер жизни – выставка картин с историями преодоления онкологических болезней. Проект организуется благотворительным фондом «Seniminmen», передает МИА «Казинформ».

В рамках этой выставки посетители могут увидеть произведения искусства, созданные, чтобы поддержать пациентов борющихся с онкологическими заболеваниями. Картины представлены в самых разных жанрах и стилях, что позволяет посетителям увидеть множество творческих проявлений. Вход организаторы предоставляют бесплатный для всех желающих.

Фонд «Seniminmen» акцентирует внимание на том, что психологическая помощь является важным аспектом лечения онкобольных, так как онкологические заболевания могут сильно повлиять на моральное состояние пациента. Они могут испытывать страх, тревогу, депрессию, чувство беспомощности и отчаяния, а также прочие негативные эмоции, связанные с диагнозом и лечением.

«Помимо физических процедур и медикаментозной терапии, онкобольным очень необходима психологическая поддержка, которая поможет им справиться с эмоциональными трудностями, связанными с болезнью. Психологическая помощь может включать в себя консультирование, поддержку, психотерапию, групповые занятия, а также другие формы помощи, которые позволяют пациентам справляться со стрессом, беспокойством и тревогой, связанными с диагнозом», - говорит психотерапевт со стажем работы более 15 лет, онкопсихолог, основательница Фонда Динара Кусаинова.

По ее словам, психологическая помощь помогает пациентам сохранять оптимистический настрой, укреплять эмоциональную устойчивость и повышать самооценку, что может положительно влиять на их физическое состояние и на результаты лечения.

В целом, психологическая помощь является неотъемлемой частью терапии онкобольных, так как помогает им сохранять позитивный настрой и укреплять стойкость в борьбе с болезнью. Это позволяет более успешно справляться со своим заболеванием и повышает качество жизни в период лечения и после его завершения.

На выставке представлены работы современных казахстанские художники, среди которых Бахыт Бубиканова, Асхат Ахмедияров, Аружан Жумабек, Молдир Сагындыкова, Олег Зуев и Георгий Трякин-Бухаров, куратором выставки является Ольга Веселова. Картины собирают единое художественное осмысление переживаний и ощущений людей, переступающих новую черту в своей жизни, эмоциональный рассказ о том, как казахстанцы продолжают жизнь, несмотря на сложный онкологический диагноз.

Фотограф Олег Зуев: «Я снимал документальную историю с тремя героинями. Мы с ними провели несколько дней в разных ситуациях, таких как хобби, повседневная жизнь. Удивительно, какие они все разные, но их связывает одно очень важно чувство. Мои героини пришли к тому, что ни одному человеку не стоит откладывать свои планы, поездки, то, чем они всю жизнь хотели заниматься, однако решали оставить на потом, вот это их очень объединяет. В остальном они очень разные, не схожие ни по интересам, ни по диагнозам. У меня больше документальных фотографий. Я хотел показать героев, чтоб у посетителей выставки не осталось впечатлений о каких-то абстрактных диагнозах. Я должен был узнать героев изнутри».

Художник Аружан Жумабек: «Сегодня представляю инсталляцию и три графики. Я изучаю такую тему последнее время, про трансформацию тела, про то как ты можешь со стороны смотреть и наблюдать за изменениями в своем теле. Я часто работаю с воспоминаниями из детства, мне рассказали про концепцию выставки, я решила, что у нас есть точки соприкосновения. Одна из моих работ сделана из папье-маше, она хрупкая на первый взгляд, но это не так – как наше тело, которое может многое перенести».

Художник Бахыт Бубиканова: «Инсталляцию я сделала именно под выставку «А дальше жизнь», это моя личная тема. Я живу с болезнью с 2016 года. Я многое перенесла. Когда человек сталкивается с чем-то ранее незнакомым, с тем, что угрожает его жизни, конечно, возникает огромный страх. Тем более какое-то вето наложено на этот диагноз. А хуже всего это страхи, то есть тем, что тот диагноз неисцелим, этот страх мешает тебе жить, и ты вокруг ничего не видишь, как растет твой ребенок, не замечаешь, что происходит у твоих родных, не замечаешь радостей. Жизнь абсолютно божественна».

Организаторы выставки приглашают всех желающих посетить выставку и поддержать хорошее дело и вдохновиться настоящими героями, которые не сдаются перед трудностями и продолжают творить и жить полной жизнью.

Фото: пресс-служба Фонда