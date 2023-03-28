В Астане обсудили векторы строительства «Нового Казахстана»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице состоялось очередное заседание SöZ Astana Public Talk, тема которого – «Казахстан на развилке трансформации». Спикерами выступили известный российский писатель, политический журналист, главный редактор телеканала «Дождь» Михаил Зыгарь и казахстанский историк и политолог Султан Акимбеков, передает МИА «Казинформ».

История рассудит

После внесения поправок в Конституцию и последовавших президентских и парламентских выборов в Казахстане де-факто стартовал процесс преобразования в полноценную демократию: со сменяемостью власти, прозрачной судебной системой и другими атрибутами. Спикеры уверены: «быстро и качественно» – это подход, который невозможен при перекройке политической системы страны. К тому же долгое время она выстраивалась таким образом, чтобы лишь укреплять работу авторитарных механизмов.

По словам Михаила Зыгаря, оценку происходящим в Казахстане изменениям давать еще слишком рано. Чтобы реально оценить влияние тех или иных преобразований, должны смениться целые поколения и, как следствие, системы ценностей и парадигмы мышления общества. В истории этот процесс занимает несколько веков.

Иная точка зрения у отечественного историка и политолога Султана Акимбекова. Он уверен, что в Казахстане идет быстрое обновление демократических ценностей. Главное отличие старого и нового поколений казахстанцев заключается в наличии возможностей. Молодежь получает образование за рубежом, перенимает ценности той или иной страны. При этом они сохраняют контакты с внешним миром, а не закрываются внутри одной страны, как это было у нашего старшего поколения.

«Поле для маневров»

Казахстану следует продолжать политику многовекторности, уверен Султан Акимбеков. Сегодня Центральная Азия – это единственный регион, в котором соприкасаются интересы ведущих мировых игроков: США, Китая, России, ЕС, Турции и стран арабского мира. Только политика многовекторности вместе с сильным правовым государством позволит сохранять свою стабильность. Особенно важным это является на фоне роста вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве: Армения и Азербайджан, Кыргызстан и Таджикистан, война в Украине, ситуация в Афганистане.

С одной стороны, Казахстан всегда выдвигал передовые инициативы в сфере региональной безопасности, имеет экономические интересы и в целом выступает за тесное региональное и интеграционное сотрудничество. С другой – может столкнуться с проблемой наплыва беженцев, которые будут искать социальную справедливость в стабильном центральноазиатском государстве.

Михаил Зыгарь рассказал, каким видят Казахстан в США и странах Европы. По его словам, у американцев черно-белый подход к истории. Главный враг – Китай, и все страны рассматриваются с позиции «с Китаем или можно оторвать от влияния Китая». Главное – не допустить, чтобы Казахстан стал сателлитом КНР. Аналогичная ситуация с Россией. Сближаясь с Москвой, Казахстан находится под более пристальным вниманием американского истеблишмента.

В Европе на Казахстан смотрят через призму отношения к войне в Украине. Поэтому заявление Президента Касым-Жомарта Токаева о непризнании ЛНР и ДНР на Петербургском экономическом форуме стало «оценкой воли самостоятельного Казахстана».

Какой путь выберет Казахстан?

По мнению Султана Акимбекова, современный Казахстан напоминает ему «поздний Советский Союз», когда люди жили в ожидании грядущих перемен. Именно поэтому исторический опыт других стран так важен для Казахстана – не допустить повторения идеологического и политического коллапса.

Вместе с тем, Акимбеков подчеркнул, что в большей степени Казахстан принадлежит к восточной цивилизации, а не к западной. Это значит, что стремление построить государство по «модели Швейцарии», особенно заметное в первые годы независимости, вызывает у общества только разочарование. Эксперт уверен, что Казахстану стоит обратиться к одному из лучших образов Востока – Сингапуру, который построил успешное и сильное государство с четкой вертикалью власти и строгими законами.

По мнению обоих спикеров, любые демократические преобразования – не одномоментные действия, а длительный процесс. Начинаться он должен с прозрачного правосудия. Поэтому достижение доверия граждан к Правительству и судебной системе, открытый диалог и признание собственных ошибок – это правильный рецепт трансформации Казахстана.



