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    В Астане и Алматы будут неблагоприятные метеоусловия 26 ноября

    26 Ноября 2022, 05:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В большинстве городов Казахстана 25 ноября ожидаются благоприятные метеоусловия, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана, Алматы.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Как сообщалось, 26 ноября похолодание ожидается на большей части Казахстана.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Алматы Экология Погода
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