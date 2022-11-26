В Астане и Алматы будут неблагоприятные метеоусловия 26 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В большинстве городов Казахстана 25 ноября ожидаются благоприятные метеоусловия, передает МИА «Казинформ». По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана, Алматы. Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Как сообщалось, 26 ноября похолодание ожидается на большей части Казахстана.



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