Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.77 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.73 cny/kzt 68.22
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      История Казахстана

    В архивах Германии обнаружили секретные документы касательно космодрома Байконур

    20 Января 2023, 19:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор Национального архива РК Сагила Нурланова проинформировала о ценных документах, привезенных в страну в прошлом году из зарубежных архивов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году сотрудники республиканского архива посетили с рабочим визитом 14 стран. Из этих стран они привезли около 7 тысяч ценных документов. В архивах Германии обнаружены этнографические отчеты исследователей Австро-Венгерской империи, результаты исследовательских поездок в Среднюю Азию, в архивах Штази найдены документы касательно космодрома Байконур, которые признаны секретными. В Российском государственном историческом архиве найдены переписки казахских султанов начала XVIII- XIX веков с представителями императорской администрации», - сказала на заседании коллегии глава Национального архива.

    По ее словам, из Османского архива Стамбула привезли книги, в которых собраны сведения о казахских землях XIX-XX веков.

    «Уникальные сведения найдены в архиве Татарстана. Обнаружены документы и протоколы съезда мусульман, а в работе съезда принимали участие Алихан Бокейханов, Бахытжан Каратаев и другие представители казахской интеллигенции», - добавила Сагила Нурлановна.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Байконур История Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Необходимо проработать включение исторических памятников в список ЮНЕСКО -  Алтай Кульгинов
    Более 7 тысяч исторических документов привезли в РК в 2022 году
    20 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    20 января. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Популярное
    1 Ержан Балтаев назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области
    2 Мурат Айтенов признан самым молодым акимом в Казахстане
    3 Шапагат Аубакир назначен акимом Сатпаева
    4 Матч за мировую шахматную корону пройдет в Астане
    5 Алмас Алин назначен руководителем управления внутренней политики Акмолинской области
    Новости партнеров