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    В архивах академика Маргулана найдена карта, подписанная Бауыржаном Момышулы

    15 Мая 2023, 13:42

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Историки Павлодарского педагогического университета имени А. Маргулана обнаружили карту, переданную Алкею Маргулану Героем Советского Союза, Народным Героем Казахстана Бауыржаном Момышулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

    Исторический документ был обнаружен в личном архиве академика. Об этом впервые сообщила общественности сотрудница Margulan Сentre Енлик Абеуова в ходе конференции, прошедшей в университете.

    На карте 1972 года представлена административная территория Шымкентской области. Этот исторический документ национальный герой вручил академику Маргулану в декабре 1973 года. С тех пор прошло полвека.

    На главной странице карты Бауржан Момышулы собственноручно написал:

    «Таразыда Тастария,

    Сайрамдағы Сансызбай,

    Арыстанда Албарбарыс,

    Жуалыда Жолбарыс,

    Түркістанда Түйменбап» – деген сөздер бар біздің елде, сол сөздердің тарихтары терең, астарлары жер астында (археология) жатқан болар».

    На обратной стороне карты представлены чертеж и его краткое описание, информация о предках.

    «Карта, подписанная народным героем, на сегодняшний день имеет большое историческое значение. В ней выражены огромная любовь к родной земле двух великих сыновей казахского народа, их бережное отношение к нашей истории. Документ, в котором Бауыржан Момышулы делится информацией о географических названиях земли великих предков, побуждает нас к дальнейшим исследованиям, изучению истории и получению новой информации», - говорит Енлик Кабыкеновна.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Павлодарская область Образование Наука История Казахстана Миннауки и высшего образования РК Павлодар
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