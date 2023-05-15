В архивах академика Маргулана найдена карта, подписанная Бауыржаном Момышулы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Историки Павлодарского педагогического университета имени А. Маргулана обнаружили карту, переданную Алкею Маргулану Героем Советского Союза, Народным Героем Казахстана Бауыржаном Момышулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

Исторический документ был обнаружен в личном архиве академика. Об этом впервые сообщила общественности сотрудница Margulan Сentre Енлик Абеуова в ходе конференции, прошедшей в университете.

На карте 1972 года представлена административная территория Шымкентской области. Этот исторический документ национальный герой вручил академику Маргулану в декабре 1973 года. С тех пор прошло полвека.

На главной странице карты Бауржан Момышулы собственноручно написал:

«Таразыда Тастария,

Сайрамдағы Сансызбай,

Арыстанда Албарбарыс,

Жуалыда Жолбарыс,

Түркістанда Түйменбап» – деген сөздер бар біздің елде, сол сөздердің тарихтары терең, астарлары жер астында (археология) жатқан болар».

На обратной стороне карты представлены чертеж и его краткое описание, информация о предках.

«Карта, подписанная народным героем, на сегодняшний день имеет большое историческое значение. В ней выражены огромная любовь к родной земле двух великих сыновей казахского народа, их бережное отношение к нашей истории. Документ, в котором Бауыржан Момышулы делится информацией о географических названиях земли великих предков, побуждает нас к дальнейшим исследованиям, изучению истории и получению новой информации», - говорит Енлик Кабыкеновна.



