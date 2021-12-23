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    В Алматы задержаны крупные поставщики поддельной продукции «Microsoft»

    23 Декабря 2021, 18:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мировой рынок поддельных товаров ежегодно пополняется различными наименованиям. Преступники подделывают как товары народного потребления, так и интернет-приложения и программные продукты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

    Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресечен канал продаж нелицензионного программного обеспечения «Microsoft».

    В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что злоумышленники, используя ряд подставных компаний, принимали участие в государственных закупках с наименьшим ценовым предложением на поставку продукции компании «Microsoft».

    По итогам конкурсных отборов они признавались победителями и осуществили поставку нелицензионного программного обеспечения «Microsoft Office Professional» с поддельными ключами активации под видом официального ПО в адрес ряда госпредприятий и учреждений на общую сумму более 50 млн. тенге.

    В настоящее время следственным судом г. Алматы в отношении трех лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

    Иная информация в интересах следствия не разглашается.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Интернет Минфин РК
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